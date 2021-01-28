Комитет Госдумы поддержал ко II чтению ужесточение штрафов за агитацию в день тишины

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Авторами документа выступила группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейном.

Сейчас штрафы за предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Законопроектом предлагается увеличить размер санкций - от 5 тыс. до 20 тыс. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Согласно документу, максимальные штрафы для граждан за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов для граждан возрастут с 1 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 2 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - с 30 тыс. до 500 тыс. рублей.