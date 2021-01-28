Захарова: скандал вокруг врача Шмидта говорит о неблагополучной ситуации с допингом в ФРГ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Допинговый скандал, связанный с деятельностью врача из Эрфурта Марка Шмидта, дал тревожный сигнал о ситуации с допингом в германском спорте. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Масштабы того, что вскрылось, свидетельствуют о наличии в Германии организованного криминального бизнеса в области спорта высших достижений. Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в одной из передовых спортивных стран Европы", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что в Москве решительно осуждают применение и использование спортсменами запрещенных препаратов и методов, последовательно отстаивая принципы честного, справедливого спорта без какой-либо политизации и дискриминации. "Мы выступаем за широкое международное сотрудничество в деле борьбы с допингом в спорте", - добавила дипломат.

Ранее германское издание Der Spiegel сообщило, что спортивный врач Марк Шмидт, который считается главным фигурантом громкого дела о применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии и Австрии, приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы. Шмидт признался в том, что с 2012 года давал запрещенные препараты спортсменам, прежде всего атлетам, занимающимся зимними видами спорта и велоспортом.