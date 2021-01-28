Торгово-промышленная палата Ставрополья получила право законодательной инициативы

СТАВРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края поддержали предложение о предоставлении права законодательной инициативы Торгово-промышленной палате (ТПП) региона. Предложение губернатора края о внесении изменений в ряд краевых законов рассмотрели на заседании парламента в четверг, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Данный проект закона Ставропольского края подготовлен в целях приведения отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в соответствие с поправкой, вносимой в устав Ставропольского края, которой Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольского края" наделяется правом законодательной инициативы", - сообщил представитель губернатора в краевом парламенте Дмитрий Гребенник.

Документ вносит изменения в некоторые статьи трех краевых законов. Законопроект единогласно принят депутатами в двух, в том числе окончательном, чтениях и направлен губернатору региона для подписания и обнародования. "Это, прежде всего, признание роли бизнеса сегодня. Губернатор Владимир Владимиров показал, насколько серьезно относится к мнению и предложениям предпринимателей, сделав огромный шаг вперед в деле отстаивания интересов малого и среднего бизнеса", - сообщил ТАСС президент ТПП края Борис Оболенец.

В ТПП региона отмечают, что возможность законодательной инициативы поможет развитию бизнеса в регионе, оперативному снятию административных барьеров и решению проблемных вопросов. "Понятно, что бизнес будет просить меньше налогов, проверок и так далее. Очевидно, что истина будет где-то посередине. Но теперь мы можем цивилизованно вести диалог и доносить позиции предпринимателей. Мы безмерно благодарны губернатору Ставропольского края, депутатам краевой думы за то, что в лице ТПП края региональный бизнес обрел прямой инструмент внесения законодательных инициатив в интересах малого и среднего бизнеса", - добавил Оболенец.

С предложением о предоставлении торгово-промышленной палате Ставрополья права законодательной инициативы Оболенец выступил осенью 2017 года на расширенной встрече главы Ставрополья с представителями предпринимательского сообщества.