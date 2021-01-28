Россия в ООН вынесет предложение о регулировании работы глобальных интернет-компаний

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия донесет до законодателей всех стран и распространит в ООН заявление о необходимости выработки правил по регулированию работы глобальных интернет-компаний. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти заявления, в первую очередь заявление Совета Федерации, будут доведены до парламентов, законодательных органов, законодательной власти абсолютно всех стран. Это будет сделано по дипломатическим каналам. И также это заявление будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН", - сказала она.

Накануне Совет Федерации и МИД РФ выступили с заявлениями о необходимости выработки международными структурами правил, регулирующих работу соцсетей и крупных IT-компаний. Как, в частности, заявили на Смоленской площади, "рестриктивные действия администраций американских социальных сетей в отношении размещаемого в них контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре".