"За правду" сохранит общественное движение после объединения со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Деятельность общественного движения "За правду" и "Гвардии Захара Прилепина" будет продолжена после объединения партии "За правду" со "Справедливой Россией" и "Патриотами России". Об этом в четверг сообщил журналистам лидер партии Захар Прилепин.

"Это не секрет. Мы сохраним конструкции. Движение, "Гвардию Захара Прилепина", потому что она и так непартийная организация", - сказал Прилепин.

По его словам, указанные структуры являются "запасным полком", призванным не допустить дестабилизацию страны. "Просто наблюдение за ситуацией на Украине, в Белоруссии и Армении показывает: если ты не имеешь реального гражданского сообщества, готового в самый сложный момент участвовать в любой форме противостояния, то ты имеешь шансы потерять страну", - пояснил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе партии "За правду", одноименное общественное движение насчитывает около 20 тыс. участников, в то время как число членов партии - около 1 тысячи. "Гвардия Захара Прилепина" является при этом отдельной организацией. На съезде, который пройдет 22 февраля, планируется обновление движения, рассказали в партии.

Прилепин в беседе с ТАСС также не исключил, что после выборов в Госдуму может возглавить объединенную политическую силу. "Я вообще никакие варианты не исключаю", - подчеркнул он.

Ранее в четверг лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении. Юридически оно должно пройти 22 февраля - по итогам съездов всех трех политических сил.