Захарова надеется, что ВТС Украины и Турции не повлияет негативно на конфликт в Донбассе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары не окажет негативного влияния на ситуацию в Донбассе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соглашение Украины и Турции о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии.

"Несмотря на то, что каждое государство имеет право на развитие связей в двусторонней сфере, нужно помнить о том, что конфликт [в Донбассе], к сожалению, неурегулирован, и нужно понимать или по крайней мере задавать себе вопросы относительно того, как военно-техническое сотрудничество может или не может негативным образом оказать влияние на эту ситуацию. Вот этого точно нельзя было бы допустить", - сказала она.

14 декабря Минобороны Украины сообщило о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" ТВ2 (Bayraktar TB2), которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн.