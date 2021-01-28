Сессия ПАСЕ под знаком России. Парламентарии смогли отстоять свои полномочия в ассамблее

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Зимняя сессия ПАСЕ вновь прошла под знаком России: при обсуждении большинства тем так или иначе звучали претензии в адрес РФ со стороны Украины и некоторых других стран. Однако попытки в очередной раз оспорить полномочия российской делегации в ассамблее не только были неудачными, но и вызвали раздражение отдельных западных политиков.

Глава делегации РФ в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с корреспондентом ТАСС назвал принятие в четверг подтверждающей полномочия РФ в ПАСЕ резолюции "победой здравомыслящего большинства ассамблеи, российской делегации". "Попытки украинцев, грузин и прибалтов вставлять палки в колеса нашей работе здесь с треском провалились, - прокомментировал он. - Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривлянье членов украинской делегации, у многих это вызывает открытое раздражение, многие начали осознавать, с кем приходится иметь дело". "Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности", - указал голландский сенатор Тини Кокс, попутно отчитав украинского депутата Алексея Гончаренко за использование оскорблений в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи. Оскорбительная риторика во время дебатов была негативно воспринята и другими участниками заседания, а спикер ПАСЕ Хендрик Дамс по просьбе российской делегации передал протоколы заседания в регламентный комитет, которому предстоит подробно изучить заявления Гончаренко и принять решение о возможных мерах. Правда, как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ПАСЕ, с большой вероятностью до реальных санкций дело не дойдет и секретариат просто удалит оскорбительные высказывания из итогового протокола заседания. Также Кокс напомнил, что во вторник ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы, и призвал дождаться публикации докладов по выполнению Россией своих обязательств, которые сейчас готовят Аксель Шеффер (Германия) и Риа Оомен-Руйтен (Нидерланды). Последние, правда, за весь год так и не смогли посетить Россию, отказавшись от поездки по личной инициативе из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса, о чем заявили корреспонденту ТАСС участники российской делегации. Однако глава мониторингового комитета датчанин Микаэль Аструп Йенсен во время своего выступления на сессии заявил, что докладчики не получают возможности приехать в страну. На просьбу корреспондента ТАСС рассказать об истинных причинах того, почему Шеффер и Оомен-Руйтен до сих пор не посетили страну, он отказался давать дополнительные комментарии. Постепенный прогресс "На этой сессии я оцениваю работу нашей делегации как продуктивную и хорошую. Нам удалось донести позицию РФ до целого ряда парламентариев из разных стран, - рассказал Толстой. - Мы и дальше будем это делать так, как мы привыкли: прямо, открыто и не скрывая каких-то нюансов, касающихся фактической стороны тех или иных досье". В ходе выступления на заседании ПАСЕ он также высказал соображение, что если Россия уйдет, то "у целого ряда делегаций возникнут проблемы с тем, кого обвинять" и "станет гораздо меньше интересных дискуссий в этом зале".

Прошедшие в среду дебаты по теме ареста Алексея Навального показали, что в зале по-прежнему многие имеют антироссийскую позицию. Так, несмотря на то, что российские депутаты и сам докладчик Жак Мэр заявили, что большинство задержанных в ходе манифестаций, организованных после задержания Навального, находятся на свободе, ряд ораторов продолжал говорить о "тысячах политических заключенных" и "населении условного небольшого города за решеткой". В ходе этих дебатов, которые в итоге завершились без принятия какого-либо документа по итогу, российские делегаты ответили на высказывания, касавшиеся законности задержания Навального, а также обвинения в наличии на территории страны политзаключенных и неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), доведя позицию РФ до ассамблеи. Другие темы сессии Впрочем, итоговые резолюции, принятые в ходе зимней сессии, затрагивают не только Россию. Даже по такой теме, как исполнение решений ЕСПЧ, в ходе обсуждения которой поднимались темы поправок в Конституцию РФ, которые якобы помешают исполнению решений суда на территории страны, претензии были предъявлены целому ряду стран. В частности, Азербайджану, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии, Молдавии, Румынии, Турции и Украине напомнили о большом количестве неисполненных судебных решений и невыполненных рекомендаций и призвали как можно скорее исправить ситуацию. В еще одной резолюции, касающейся выполнения обязательств перед Советом Европы, Баку и Ереван призвали скорее выполнить трехстороннее соглашение по Карабаху, а Украину - усилить борьбу с коррупцией, расследовать нападения на журналистов и "обеспечить соблюдение обязательств по защите языковых прав национальных меньшинств". Важной темой стала борьба с пандемией COVID-19 и вопросы соблюдения этики, связанные с разработкой вакцин от коронавируса. В резолюции по этой теме ПАСЕ выступила против дискриминации по признаку вакцинации от COVID-19, подчеркнув, что вакцинация должна быть сугубо добровольной, а выдаваемые по ее итогам сертификаты не должны выполнять роль так называемых COVID-паспортов для пересечения границ, сохранения свободы передвижения и доступа к услугам. В то же время документ призывает следить за соблюдением принципов этики и безопасности при разработке вакцин, работать над их справедливым распределением в мире и активно продвигать вакцинацию среди населения на добровольных началах.