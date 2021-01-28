Захарова назвала недопустимыми слова главы МИД ФРГ по поводу ситуации с Навальным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия намерена в ближайшее время оповестить МИД Германии о недопустимости высказываний главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса по поводу ареста Алексея Навального и состоявшихся 23 января несанкционированных акций протеста в российских городах, поскольку рассматривает его заявление как вмешательство во внутренние дела. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявлений, которые позволяет себе германская сторона, в частности господин Маас, то, действительно, многие из них вызывают недоумение, и в ближайшее время мы доведем до МИД ФРГ, что считаем такие высказывания недопустимыми, - отметила официальный представитель дипведомства. - Слишком много накопилось собственных проблем у наших западных партнеров. Им есть чем заняться в своих странах".

Захарова также дала оценку деятельности аккредитованных в РФ сотрудников посольства США и других западных государств в связи с кампанией вокруг "дела Навального". "Никто не отменял те документы, под которыми они все подписались, включая венские конвенции о дипломатических сношениях, - подчеркнула она. - Что касается работы зарубежных дипломатов на территории нашей страны, то они должны вести себя в соответствующих рамках той сферы деятельности, которая заявлена в качестве основания для их пребывания на территории России".

На недавнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Маас осудил Россию за задержание Навального и участников протестных митингов 23 января и призвал Москву немедленно их всех освободить. По его словам, действия российских силовиков против протестующих идут вразрез с обязательствами РФ в Совете Европы.