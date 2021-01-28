Пискарев: TikTok выразил готовность оперативно ответить на возникшие к нему вопросы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Представительство TikTok в России вышло на контакт с комиссией Думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и изъявило готовность оперативно ответить на вопросы, возникшие у депутатов к соцсети, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", - приводит слова депутата его пресс-служба в четверг. В пресс-службе уточнили, что об этом говорится в письменном ответе, полученном от российского представительства сервиса. Накануне Пискарев пригласил гендиректора TikTok в России Сергея Соколова для беседы в Госдуму.