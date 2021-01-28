Владимирский губернатор уволил обвиняемого в получении взятки директора департамента

ВЛАДИМИР, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение об увольнении с должности директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки в более чем 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"28 января 2021 года директор Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов освобожден от замещаемой должности по собственной инициативе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации региона, власти уже начали подбор нового руководителя департамента.

В начале декабря 2020 года суд поместил под арест главу Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павла Панфилова, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, в 2019 году Панфилов по предварительному сговору с первым заместителем директора возглавляемого им департамента в период с 10 декабря 2019 года по 3 марта 2020 года получил взятку в размере более 9,3 млн рублей за помощь в получении тендера на выполнение работ по строительству школы на 675 мест в Камешково. 19 января 2021 года Октябрьский районный суд Владимира продлил арест Панфилова по 25 апреля.