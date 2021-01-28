Постпред РФ отверг критику в ОБСЕ действий силовиков на несогласованных акциях 23 января

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Россия призывает государства ОБСЕ прекратить дискредитацию концепции прав человека, которая используется ими для вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации на фоне критики со стороны отдельных стран действий российских властей на несанкционированных митингах 23 января.

"Призываем прекратить дискредитировать саму концепцию прав человека, используя их лишь для вмешательства во внутренние дела других. Займитесь сперва своими внутренними проблемами, наведите порядок у себя дома в соответствии с международными обязательствами. А потом поделитесь позитивной практикой со всеми. Вот это будет конструктивный подход", - подчеркнул Лукашевич.

По его словам, российская сторона не против честного диалога по правам человека, но именно честного. Лукашевич привел примеры действий европейских властей на акциях протеста на Западе, которые наглядно доказывают, что выступавшие в ОБСЕ "западные критики не имеют никакого морального или иного права на менторство". "Почему бы вам не обсудить сперва ситуацию в перечисленных странах? Или мешает лицемерная солидарность по НАТО и Евросоюзу? И где хваленый швейцарский нейтралитет? Похоже, давно забыт", - отметил российский постпред.

Лукашевич также обратил внимание, что протестные акции 23 января в ряде российских городов за исключением нескольких инцидентов в целом прошли спокойно, "хотя не были согласованы с властями и организовывались в условиях антикоронавирусных ограничений". Он добавил, что правоохранители задерживали демонстрантов строго в рамках установленных законом процедур, силу применяли только в крайнем случае, работе журналистов не препятствовали и даже раздавали медицинские маски участникам.

"Большинство задержанных были отпущены в тот же день. Российская Федерация - правовое государство. Все жалобы на нарушения прав демонстрантов будут расследованы, а виновные - наказаны в соответствии с законом", - проинформировал он.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.