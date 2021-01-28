Постпред России при ОБСЕ заявил о жестокости полиции в США и странах Европы на протестах

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Использование специальных средств и жестокость полиции при протестах в США и отдельных странах Европы стали обычной практикой. На это указал в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой международной организации на фоне реакции отдельных стран ОБСЕ на работу российских полицейских на несанкционированных митингах 23 января.

Лукашевич отметил, что российские полицейские "применяли силу лишь в случае прямого нападения на них". "Никаких водометов, огнестрельного оружия и слезоточивого газа. И это на фоне США и отдельных стран Европы, где использование таких спецсредств и вообще жестокости полиции, граничащей с пытками, стало обычной практикой", - подчеркнул российский дипломат.

Он привел пример, как для разгона протестов у Капитолия в Вашингтоне 6 января американская полиция применила дымовые гранаты, в ход пошло и огнестрельное оружие. "Во всех мировых СМИ был показан трагический видеоролик про сотрудника охраны Капитолия, который почти в упор выстрелил в женщину, ветерана военно-воздушных сил США Эшли Бэббит. Позже она скончалась в больнице. Отметим, женщина не была вооружена и опасности не представляла", - напомнил постпред РФ.

Лукашевич также обратил внимание, что против участников акции в Капитолии развернулась "охота на ведьм", некоторым грозит до 20 лет тюрьмы, а избранный президент США Джо Байден прямо заявил на одной из пресс-конференций, что демонстранты были "бунтующей толпой, повстанцами, внутренними террористами".

"Сравните это с безудержной волной обвинений в адрес России, где непродолжительные протестные акции носили гораздо более спокойный характер, при куда более гуманном сопровождении силами правопорядка. Возникает логичный вопрос к уважаемым американским коллегам: как у вас получается, что манифестанты у Капитолия - террористы, а агрессивные сторонники А. Навального - мирные протестующие?" - заявил Лукашевич.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.