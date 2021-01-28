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Замглавы МИД России обсудил с помощником генсека ООН ситуацию на Украине и в Закавказье

Стороны подтвердили приверженность укреплению центральной и координирующей роли ООН в международных делах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в четверг по телефону с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Йенчей ситуацию на Украине, в Закавказье и в Центральной Азии.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в том числе по ситуации на Украине, в Закавказье и Центральной Азии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны подтвердили свою приверженность укреплению центральной и координирующей роли ООН в международных делах.

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