Постпред России при ОБСЕ обвинил Германию в двойных стандартах при реакции на протесты

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на фоне критики западными странами работы российских правоохранительных органов привел пример двойных стандартов в реакции главы МИД ФРГ Хайко Мааса на акции протеста в Германии.

Лукашевич рассказал представителям государств - участников онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ, что в германском городе Брауншвейг во время митинга против расизма в сентябре 2020 года полиция натравливала на людей служебных собак, в Берлине и Франкфурте-на-Майне в ноябре правоохранители применили слезоточивый газ и водометы на акции протеста против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. При этом разгонять демонстрантов в ряде городов Германии на акциях в поддержку Алексея Навального 23 января полиция не стала, несмотря на "тотальный локдаун", добавил он.

Постпред РФ в этой связи обратил внимание на реакцию в Twitter Мааса на акции в Лейпциге 8 ноября 2020 года, в которой говорится: "Основной закон гарантирует свободу собрания. Но любой, кто подвергает опасности других людей, нападает на полицейских и журналистов, распространяет праворадикальную агитацию и поджигает баррикады на контрдемонстрациях, тот выходит за рамки этого фундаментального права".

"С учетом того, что Россию то и дело обвиняют в якобы жестоком обращении с далеко не мирными демонстрантами, такая позиция (германского министра - прим. ТАСС) выглядит как очередной пример двойных стандартов", - заявил Лукашевич.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

На недавнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Маас осудил Россию за задержание Навального и участников протестных митингов 23 января и призвал Москву немедленно их всех освободить. По его словам, действия российских силовиков против протестующих идут вразрез с обязательствами РФ в Совете Европы.