Замглавы МИД России обсудил с ливийским политиком содействие межливийскому диалогу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдель Хади аль-Хувейдж обсудили на консультациях в четверг задачи по содействию межливийскому диалогу.

"В ходе консультаций основное внимание было уделено складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом акцентировалась задача эффективного содействия устойчивому межливийскому диалогу с участием всех влиятельных политических сил страны в интересах реализации решений Берлинской международной конференции и положений резолюции 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, указали в МИД.