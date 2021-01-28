Эксперт: продление ДСНВ будет позитивным фактором для двустороннего диалога РФ и стран ЕС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) станет положительным фактором как для диалога по безопасности между РФ и НАТО, так и для двусторонних контактов России с ведущими странами ЕС. Такое мнение выразил ТАСС в четверг заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Он напомнил, что страны Евросоюза положительно восприняли договоренность РФ и США продлить ДСНВ, выпустив соответствующие заявления. "Европа положительно оценивает данный факт, и это немножко снижает напряженность в наших отношениях с Евросоюзом, в первую очередь это, конечно, касается европейских стран НАТО. Это плюс для наших отношений в области безопасности, которые, естественно, определяются отношениями НАТО и РФ, но тем не менее и на двустороннем уровне - в первую очередь, я думаю, в отношениях с Берлином, с Парижем - это будет воспринято как положительный факт", - сказал Белов.

Специалист отметил, что продление ДСНВ означает уменьшение уровня рисков для стран ЕС и снижение напряженности в сфере безопасности. "Если рассматривать сферу военно-технической безопасности, то, конечно, в рамках отношений НАТО - Россия и двусторонних отношений европейских членов НАТО с Россией это однозначный плюс. Но он [ДСНВ] опять же не возродит формат совета Россия - НАТО на высшем уровне, а не на уровне отдельных экспертов", - добавил он.

В то же время договоренность не означает, что в целом отрицательное отношение европейских стран к России изменится, подчеркнул Белов. "По ценностному вектору здесь улучшений не произойдет", - сказал аналитик.

Перспективы диалога с Европой

Продление ДСНВ является важным сигналом для Европы о необходимости переосмыслить подход к диалогу с Россией в сфере безопасности. Речь здесь идет в том числе о контроле над обычными вооружениями, которые в ряде европейских стран являются "предметом страхов и мнимых опасностей", отметил Белов. При этом он уверен, что в будущем в сфере стратегической стабильности должны проходить многосторонние, а не двусторонние переговоры.

"Продление ДСНВ - это сигнал для тех, кто фантазирует на тему российской угрозы. Это важный сигнал, что Россия по-прежнему заинтересована в разоружении и в дальнейшем обсуждении всего этого сложнейшего комплекса вопросов", - отметил эксперт.

В среду соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет, внесенное президентом России Владимиром Путиным, единогласно ратифицировали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. За день до этого состоялся телефонный разговор Путина с президентом США Джо Байденом, в ходе которого лидеры выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.