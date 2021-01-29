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Посол России вручил президенту Колумбии верительные грамоты

В диппредставительстве сообщили, что Николай Тавдумадзе обсудил с Иваном Дуке "перспективы развития двусторонних отношений и активизации сотрудничества"

БОГОТА, 29 января. /ТАСС/. Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе в четверг вручил верительные грамоты президенту республики Ивану Дуке, сообщается на сайте диппредставительства.

"28 января <...> посол Российской Федерации в Колумбии Николай Тавдумадзе вручил верительные грамоты президенту Колумбии Ивану Дуке", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что стороны обсудили "перспективы развития двусторонних отношений и активизации сотрудничества, в том числе в части политдиалога, торгово-экономических связей и реализации культурно-гуманитарных проектов". "Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере", - добавили в диппредставительстве.

Президент России Владимир Путин назначил Тавдумадзе послом РФ в Колумбии 5 октября 2020 года.

Теги
КолумбияРоссияДуке, Иван
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