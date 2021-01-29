Россия призвала США прекратить беспочвенные инсинуации об использовании химоружия

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химоружия и прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России на данный счет. Об этом заявил в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя утверждения Госдепартамента о реализации неких российских военно-химических программ.

"Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства, - говорится в ответе посла, размещенном на странице диппредставительства в Facebook. - Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами".

Российская сторона "неоднократно просила зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагала наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины". "Однако наши призывы продолжают оставаться безответными, - констатировал дипломат. - Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия".

"В то же время США остаются единственным государством - участником Конвенции о запрещении химоружия, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, - заявил Антонов. - Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны".