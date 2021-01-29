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Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения на этих территориях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", - заверил он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит".

Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным". "Здесь ничего слух не режет", - считает Песков. Он пояснил, что в Донбассе "подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих". Представитель Кремля напомнил, что Донбасс "всегда был русскоязычным регионом Украины, там всегда жило много русских, это совершенно очевидный факт, это всегда во всех переписях фиксировалось".

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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