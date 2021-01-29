В Госдуме планируют увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении ответственности за незаконное ношение форменной одежды военных и правоохранителей планируется принять в 2021 году, документ находится в стадии разработки. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", - сказал Хинштейн.

Депутат напомнил, что сейчас максимальный штраф за такие действия составляет 1,5 тыс. рублей. "Так быть не должно", - убежден он. По словам Хинштейна, размеры новых штрафов еще будут обсуждаться, но речь пойдет о "более осязаемых цифрах".

"Я полагаю, что мы успеем сделать это [принять закон] в весеннюю сессию", - заключил Хинштейн.

Согласно действующему законодательству, незаконное ношение форменной одежды военных и правоохранителей влечет административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы.

Ранее парламентарий сообщал, что комитет нижней палаты выявил 13 фейков, связанных с использованием формы правоохранителей и касающихся несогласованных протестных акций в России, прошедших 23 января.