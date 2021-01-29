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Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях, призвав договориться о правилах

Замглавы Совбеза РФ констатировал, что бесконтрольная политика администраций интернет-площадок ведет к нарастанию напряженности
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 29 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что необходимы четкие правила, регулирующие ограничение пользовательской активности в социальных сетях. Бесконтрольная же политика администраций этих интернет-площадок ведет к нарастанию напряженности. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ.

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"Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение", - сказал он, комментируя политику соцсетей по блокировке и маркировке аккаунтов.

Медведев констатировал, что в этой сфере наблюдаются "очень сложные и тревожащие тенденции", на которые обращают внимание и в Европе, "потому что им тоже не хочется, чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим причинам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций".

"Этого не хочется никому: этого не хочется нам, этого не хочется европейцам, как мне представляется, этого не хочется и значительной части населения Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее это происходит", - добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 1 февраля. Разговор Медведева с журналистами касался таких тем, как пандемия и вакцинация, международная и внутренняя политика, ситуация на постсоветском пространстве, интернет и социальные сети, деятельность Совбеза РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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