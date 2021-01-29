Медведев посетовал на маркировку его аккаунта в Twitter как государственного

ГОРКИ, 29 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал с непростыми международными отношениями тот факт, что его аккаунт в Twitter помечен как государственный.

"Мой аккаунт, как и аккаунты ряда других людей, замаркирован сейчас как государственный. При том, что вообще-то я там не регистрировался как государственное лицо, и он даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, комментируя тему политики западных соцсетей в отношении ряда пользователей.

Зампред Совбеза подчеркнул, что соцсети принимают подобные решения по маркировке аккаунтов к пользователям из "стран, с которыми не очень простые отношения". "А в отношении собственных политиков они такого (маркировки в качестве правительственного аккаунта - прим. ТАСС) не сделали", - заметил Медведев.

Страница Медведева в Twitter, где у него более 4,6 млн подписчиков в русскоязычной версии, маркирована как "Правительственная учетная запись, Россия".

Полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 1 февраля. Разговор Медведева с журналистами касался таких тем, как пандемия и вакцинация, международная и внутренняя политика, ситуация на постсоветском пространстве, интернет и социальные сети, деятельность Совбеза РФ.