Пушков призвал Роскомнадзор решительней требовать удаления призывов к незаконным акциям

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призывает Роскомнадзор твердо и решительно требовать от социальных сетей удаления противоправного контента с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные.

"Сейчас социальные сети используются для мобилизации людей на незаконные акции, в частности на мобилизацию молодежи, которая наиболее активно присутствует в социальных сетях. В данном случае Роскомнадзор, на мой взгляд, должен проявить твердость и решительность в своих требованиях к тем социальным сетям, которые не выполняют его предписания", - сказала Пушков в пятницу ТАСС.

"В данном случае у Роскомнадзора есть полное и юридическое, и политическое право в жесткой форме потребовать от социальных сетей вычистить противоправный контент. Будем надеяться, что они внемлют этим требованиям, иначе по российскому законодательству они могут быть подвергнуты блокировке, не хотелось бы до этого дело доводить. От вменяемости руководства социальных сетей зависит, какова будет ответная реакция РФ", - подчеркнул сенатор.

Как говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в среду, "за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube". Уточняется, что перечисленные платформы, несмотря на требование Генпрокуратуры РФ и уведомление Роскомнадзора, своевременно не удалили в общей сложности 170 противоправных призывов.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" среди детей массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах.

В соцсетях сторонники Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января. Полиция Москвы предостерегает от участия в несанкционированной акции. В ГУ МВД по Москве отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.