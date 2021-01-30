В правительстве Саратовской области упразднили должности двух зампредов и двух министров

ТАСС, 30 января. Должности двух заместителей председателя правительства и двух министров упразднили в правительстве Самарской области, сообщили в пресс-службе правительства.

"Внесены изменения в структуру правительства Саратовской области. Упразднены должности двух заместителей председателя правительства области, министра промышленности и энергетики, министра сельского хозяйства. Вместо них учреждены должности заместителя председателя правительства - министра промышленности и энергетики области и заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства области", - говорится в сообщении.

Также глава региона Валерий Радаев поручил подготовить предложения по сокращению штата региональных госслужащих.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих 1 января 2021 года и завершить 1 апреля. По его словам, необходим рациональный штат компетентных специалистов, чтобы повысить эффективность работы исполнительной власти.