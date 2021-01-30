МИД РФ: Москва поддерживает решение кипрской проблемы на основе резолюций ООН

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Россия поддерживает решение кипрской проблемы на основе резолюций Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что урегулирование должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах по итогам проведенных им политических консультаций в МИД Греции.

"Чем ближе приближается момент, когда стороны в формате "ООН плюс 5" (лидеры двух кипрских общин и представители трех держав - гарантов безопасности Кипра - прим. ТАСС) соберутся за столом - я не готов назвать это за столом переговоров - за столом обсуждения, тем больше спекуляций относительно того, на какой основе они будут вестись. Действительно, в последние годы из различных столиц доносятся сигналы о том, что наиболее реалистичной формулой будет создание двух государств, либо создание рыхлой федерации, либо конфедерации. Но наша позиция остается неизменной. Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, которые четко указывают на то, что решение должно опираться на принцип двухобщинности и двузональности", - подчеркнул Грушко.

По его словам, "Российская Федерация исходит из этого, так же как исходит из того, что нынешние устаревшие военные гарантии должны быть заменены гарантиями Совета Безопасности ООН". "Вместе с тем, разумеется, многое будет зависеть от того, какую позицию займут сами стороны. Но если говорить о концептуальной основе встречи, которая пройдет, и это подтверждено сигналами со стороны генерального секретаря ООН, она должна пройти в рамках тех резолюций Совета Безопасности ООН, которые в свое время определили путь, по которому должен двигаться процесс урегулирования", - сказал Грушко.

Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис сообщил в среду Cyprus News Agency, что неформальная конференция по кипрскому урегулированию с участием лидеров двух кипрских общин, представителей трех держав - гарантов безопасности Кипра и лично генерального секретаря ООН намечена на первую неделю марта.

В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в формате "пять плюс один" в 2017 году на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Однако она завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрской проблеме не возобновлялись. Греко-кипрская сторона, в отличие от турко-кипрской, настаивает на продолжении диалога именно с той точки, на которой он был остановлен в Кран-Монтане, и с учетом того формата решения кипрской проблемы, который обозначен в резолюциях СБ ООН и гласит, что на острове должна быть создана двухобщинная и двузональная федерация, а не два государства, как полагают Анкара и нынешнее руководство турок-киприотов.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Зондирующие контакты

Грушко заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Восточное Средиземноморье не превращалось в конфликтную зону, и призывает Грецию и Турцию к диалогу.

Отвечая на вопрос по поводу заявлений Греции, что Россия поддержала ее в споре с Турцией о возможности расширения греческих территориальных вод с шести до 12 морских миль, Грушко сказал: "У нас позиция абсолютно прозрачная. Я бы только воздержался от оценок того, что кто-то кого-то поддерживает в споре. Правда состоит в том, что Россия по многим причинам крайне заинтересована в том, чтобы Восточное Средиземноморье не превращалось в конфликтную зону, а оставалось ареной сотрудничества. Еще раз подчеркну - это непосредственно влияет на состояние российской безопасности с учетом тех угроз и вызовов, и появление здесь в этом регионе дополнительно к Сирии, Ливии неурегулированности в контексте ближневосточного урегулирования еще одной зоны напряженности, конечно, будет ухудшать региональную ситуацию в сфере безопасности и непосредственно сказываться на безопасности Российской Федерации с учетом террористической угрозы и того трагического опыта, который мы пережили в этом контексте".

Поэтому позиция РФ неизменная, продолжил замминистра. "Мы призываем партнеров, мы призываем стороны вступить в диалог, как это предусмотрено Конвенцией по морскому праву. Но одновременно мы исходим из права государств устанавливать свои территориальные воды и экономические зоны в соответствии с положениями этой конвенции. В этом смысле ничего в позиции Российской Федерации не меняется, и эти сигналы мы доносим в контактах, в переговорах с греческими, с турецкими партнерами", - сказал Грушко.

25 января в Стамбуле состоялся 61-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, нацеленный на выявление точек сближения между сторонами. Следующий раунд пройдет в Афинах. Греция и Турция договорились возобновить так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и исключительных экономических зон). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, которые были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны. Контакты тогда так и не привели к каким-либо подвижкам. Турция теперь заявляет, что хочет, чтобы в рамках зондирующих контактов обсуждались все ее претензии к Греции, включающие и отказ от расширения Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль, уменьшение зоны полетной ответственности Афин над Эгейским морем с 10 до шести морских миль, демилитаризацию греческих островов, положение турецкого меньшинства и мечетей на территории Греции и так далее. Афины же настаивают, что предметом зондирующих контактов может быть только разграничение морских зон.

Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с шести до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальным поводом для объявления войны). Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

22 января 2021 года греческие СМИ цитировали высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что решения парламента в отношении casus belli для Греции остаются в силе в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

Возобновление авиасообщения

По словам Грушко, Греция с большим воодушевлением восприняла решение России о возобновлении двустороннего международного авиасообщения с 8 февраля.