МИД РФ: разрушение ДОН усилиями США привело к ухудшению ситуации в сфере безопасности

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Разрушение Договора по открытому небу (ДОН), которое сделали неизбежным действия США и их союзников, привел к ухудшению ситуации в сфере европейской безопасности. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

"Под ударами администрации США прекратил свое существование режим Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который в свое время рассматривался как краеугольный камень европейской безопасности, именно потому, что США запретили своим союзникам ратифицировать соглашение об адаптации этого договора. Затем последовал удар по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. И, наконец, США вышли из Договора по открытому небу. Все разумные политики в Европе, и не только в Европе, могут только сожалеть. Потому что все эти шаги привели не к улучшению, а к ухудшению ситуации в сфере безопасности", - сказал Грушко.

По его словам, сейчас на восточном фланге НАТО Россия практически видит воссоздание структуры противостояния, которое было характерно скорее для периода холодной войны. "Опасность заключается в том, и об этом мы прямо говорили, что политика сдерживания России не только формулируется как политика, но она также воплощается в конкретные планы военного планирования, в схемы развертывания вооруженных сил. Причем, если говорить о Балтийском регионе, он был наиболее спокойным с точки зрения военных угроз. Там никогда не было военного измерения в этой ситуации по многим причинам. И теперь этот регион превращается в зону - не скажу военной конфронтации, но точно военного соперничества", - пояснил замминистра.

Он отметил, что данная новая реальность, размещение иностранных сил на территории государств вблизи российских рубежей, требует от РФ принятия соответствующих мер предосторожности. "Фактически речь идет о том, чтобы отвлекать ресурсы на выдуманные в каких-то столицах мнимые угрозы, связанные с демонизацией России и приписыванием ей каких-то враждебных планов вместо того, чтобы сосредотачивать ресурсы и активность на кооперативных началах на направлениях, откуда исходит реальная угроза. Это, естественно, каждому человеку понятно, это угроза, исходящая с юга, как результат нестабильности, и кстати говоря, во многом результат авантюрных действий США и их союзников в рамках НАТО или за пределами, в Ираке, в Ливии и в других местах", - сказал Грушко.

Нарушения со стороны США

По его словам, шаг США по выходу из ДОН не оставил России практически никаких возможностей. "Ни для кого не секрет, что сам Договор по открытому небу в его конфигурации, как он был подписан, родился в результате тщательного взвешивания баланса интересов, и наше участие в этом договоре было обусловлено готовностью Соединенных Штатов открыть свою территорию. Поэтому, когда в результате выхода США из этого договора этот коренной баланс был нарушен, другого нам не оставалось. Россия предприняла попытку минималистскими средствами спасти режим договора, хотя бы на время, но, к сожалению, наши партнеры на это не пошли и не предоставили те минимальные гарантии, которые мы от них просили. Это гарантии непередачи данных, полученных в результате наблюдательных полетов, США как неучастнику договора и гарантии возможности облета, наблюдения за американскими объектами в Европе", - сказал Грушко.

Поэтому была разрушена основа самого договора, продолжил дипломат. "Здесь свое слово должны были сказать европейские союзники США, но мы такого желания поработать с американской стороной не увидели, а увидели скорее попытки возложить вину за развал этого инструмента контроля за вооружениями на российскую сторону. Много было спекуляций относительно так называемых нерешенных проблем договора. Это правило неустановленной максимальной дистанции для полетов в Калининградской области, неприближение самолетов наблюдения ближе чем на 10 км к границе между Россией и Абхазией и Южной Осетией. Они были раздуты до демонического размера. Причем все как-то забывали говорить о том, что и сами страны НАТО, прежде всего США, существенно нарушали договор, в частности, не давали нам возможности для облета островных территорий, играли с положениями об аэродромах дозаправки, со временем предоставления отдыха экипажам и так далее и тому подобное. Этот список можно продолжать", - сказал Грушко.

Ложная трансатлантическая солидарность

Замглавы МИД отметил, что история любого договора - это история преодоления проблем, возникающих в ходе его реализации. "Потому что всегда гладко было на бумаге, а в реальной жизни возникает огромное количество проблем, которые должны решаться. Но никогда никому в голову не приходило выходить из договоров. Например, из договора СНВ. Там тоже есть проблемы и претензии к США, к тому, как они выводят из отчета за счет переоборудования нетранспарентными процедурами свои стратегические средства. Но тем не менее никому не приходило в голову выходить из договоров. Мы твердо были привержены и готовы были решать все возникающие в ходе реализации этих договоров проблемы с использованием тех инструментов, которыми эти договоры и наделяются. В частности, в договоре по ограничению обычных вооружений в Европе это совместная консультативная группа, в ДОНе это консультативная комиссия по открытому небу и так далее", - сказал Грушко.

Дипломат напомнил о договоре о ПРО, который являлся краеугольным камнем уже для поддержания стратегической стабильности и является неотъемлемой частью баланса на глобальном и стратегическом уровне. По словам Грушко, администрация США, видимо, в своем анализе ситуации пришла к выводу о том, что добиться стратегического превосходства и военного превосходства США будет невозможно в условиях сохранения вот этих режимов контроля над вооружениями. "Речь идет не только о позиции США, но и позиции европейцев. Мы убеждены в том, что здесь возобладала ложная трансатлантическая солидарность, готовность следовать американскому курсу, нежели объективные интересы безопасности. В результате сейчас существует реальная опасность того, что Европа может превратиться в такой плацдарм для американских сил, которые в основном ориентированы на сдерживание Российской Федерации. Это нынешняя реальность", - подчеркнул заместитель министра.