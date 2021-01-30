В МИД РФ заявили, что для визита Макрона в Россию имеются все предпосылки

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Все договоренности, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно налаживания системного диалога, реализуются, имеются все предпосылки для визита главы французского государства в Москву. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

По словам Грушко, пандемия внесла коррективы в договоренности о визите. "Но о них никто не забыл, и в надлежащее время - как говорят дипломаты - этот вопрос будет проработан, чтобы реализовать договоренности. Подготовка идет всегда, поскольку российско-французские отношения не стоят на месте, реализуются все договоренности, достигнутые между президентами России и Франции относительно налаживания системного диалога по целому ряду вопросов в зоне общих интересов России и Франции. Поэтому все предпосылки для того, чтобы такой визит состоялся и переговоры на высшем уровне состоялись, имеются", - сказал замминистра.

Он отметил, что в ходе такого визита можно будет обсудить все болевые вопросы современной повестки дня, которая выходит за рамки российско-французских отношений. "Это и взаимоотношения с ЕС, общая ситуация в мире, положение в зонах конфликтов, необходимость объединения усилий для борьбы с новыми угрозами и рисками, и также те объективные задачи, которые ставит перед нами современный этап развития человечества. В частности, это и преодоление пандемии, и переход к зеленой энергетике так, чтобы это не затронуло существенным образом нарушение норм ВТО [в области] экономического сотрудничества, цифровизация экономики, и этот перечень можно продолжать", - сказал Грушко.

В сентябре прошлого года посол Франции в РФ Пьер Леви на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что точных сроков визита Макрона в Россию нет, но сами планы визита сохраняются. Президент Франции собирался посетить парад Победы в Москве, однако его приезд был отменен из-за пандемии коронавируса.