В МИД России заявили, что Москва готова к диалогу с НАТО

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Россия готова к диалогу с НАТО, если это позволит улучшить безопасность в Европе, однако пока позитивной повестки с альянсом нет. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

Отвечая на вопрос, есть ли в планах руководства МИД РФ контакты, возможно, в видеоформате, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Грушко сказал: "Пока не рассматриваются. Еще раз скажу - позитивной повестки нет. Все решения приняты. А с точки зрения политики - НАТО объявила о политике сдерживания России, необходимости ей противостоять. Вот, собственно, и все".

При этом замминистра подчеркнул, что Россия готова к разговору с НАТО. "Тем не менее хочу сказать, что мы от контактов не уходим, и если будет общее понимание того, что результатом такой коммуникации будут пусть скромные решения, но направленные на реальное улучшение ситуации в военной безопасности в Европе, то, разумеется, мы будем готовы к такому разговору".