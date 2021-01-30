В МИД РФ заявили, что ЕС идет по "скользкому пути", создавая новые санкционные механизмы

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Санкции ЕС в отношении России незаконны и противоречат интересам самого Евросоюза, который, создавая все новые санкционные механизмы, идет по скользкому пути. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

"Отношение к санкциям у нас известно, - сказал замминистра. - Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза. Я думаю, что сейчас осознание этого приходит ко многим странам Европы. И, наверное, Греция относится к числу тех, кто проявлял достаточный скептицизм в отношении эффективности этих санкций. Но тем не менее надо исходить из того, что она является и членом альянса [НАТО], и членом Евросоюза, и в этом смысле она выполняет те решения, которые принимаются в Брюсселе. Это реальность, но эта реальность отнюдь не должна каким-то образом рассматриваться нами как препятствие для развития отношений с Грецией как с другой стороной в тех областях, где мы понимаем, что эти отношения в интересах наших стран и наших народов".

По мнению Грушко, Евросоюз должен решать, как поступить с санкциями. "Что нас беспокоит, это то, что в последнее время Евросоюз взялся с неуемной энергией создавать так называемые горизонтальные санкционные механизмы, - химический, по правам человека, по гибридным [угрозам], по кибербезопасности. Это означает, что закладывается в евросоюзовском законодательстве возможность принятия оперативных решений в отношении конкретных фигурантов вот этих санкционных режимов. Это могут быть и физические лица, и институты, и компании, и бизнесмены. Это очень скользкий путь, который ведет в никуда, но он создает колоссальную неопределенность в отношения между нами и европейцами", - сказал дипломат.

Против односторонних решений

Грушко обратил внимание на тот факт, что данная проблема не только характерна для отношений России и ЕС, но и в целом эксперты исходят из того, что на сегодняшний день только 30% мирового внешнеторгового оборота, социально-экономического сотрудничества находится в зеленой зоне, там, где действуют понятные правила, 30% - в зоне неопределенности, а 30% - в красной зоне, где действуют разного рода ограничения.

"Поэтому мы и системно, и в отношениях с Евросоюзом выступаем против односторонних решений, которые противоречат нормам ВТО, которые непосредственным образом создают препятствия для развития нормальных экономических отношений. Тем более в сферах, где требуются большие инвестиционные вложения, где окупаемость составляет не месяц, не годы, а порой десятилетия, и все это требует абсолютной предсказуемости, надежности юридической основы и понимания реальных потребностей и в спросе, и в предложении. Говорю об этом лишь потому, что Евросоюз продолжает оставаться одним из наших ведущих экономических партнеров", - сказал Грушко.

Он напомнил, что в прошлом году доля ЕС в балансе внешней торговли с Россией составляла 38%. "Понятно, что она будет уменьшаться с разворотом российской экономики в сторону новых драйверов экономического роста и политического влияния. Это Китай и страны Азии в целом и, естественно, страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами. Но тем не менее это солидные цифры. Это хорошее качество отношений".

"Если говорить про объем, - продолжил замглавы МИД РФ, - то в лучшие времена, в 2016 году, объем нашей торговли с Евросоюзом составлял €417 млрд, потом упал до €200 [млрд], в прошлом году поднялся примерно до €270 [млрд]. Поэтому разбрасываться этим достоянием не хотелось бы, и, кстати, фактом, что такую позицию разделяют те, кто реально участвует в экономическом сотрудничестве, а именно западный бизнес, представленный на российском рынке". "Мы видим, что фактически ни одна компания с нашего рынка не ушла. Они адаптировались к новой ситуации и продолжают оперировать на нашем рынке", - отметил Грушко.