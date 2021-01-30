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Пандемия COVID-19

МИД России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата

Ранее правительство Албании объявило российского дипломата персоной нон грата из-за несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы имевшее место несоблюдение мер противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

"Об этом будет объявлено", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, приняла ли Россия ответное решение.

21 января албанский телеканал Top channel проинформировал о том, что правительство Албании объявило российского дипломата персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией. Телеканал утверждал, что информация о нарушениях российским дипломатом действующих карантинных мер поступала с апреля 2020 года.

Посольство РФ в Тиране 22 января назвало беспочвенным решение о высылке своего сотрудника. "Считаем необоснованным решение албанских властей о высылке российского дипломата. Удивлены также содержанием соответствующего заявления МИД Албании для прессы. Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИД Албании от 20 января 2021 года, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось", - указывалось в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

В дипмиссии раскритиковали тот факт, что МИД Албании в нарушение международной дипломатической практики сразу же обнародовал имя объявленного персоной нон грата дипломата.

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АлбанияРоссияГрушко, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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