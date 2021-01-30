МИД РФ: Москва готова к деполитизированному сотрудничеству по поставкам вакцин за рубеж

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Россия готова к деполитизированному сотрудничеству по поставкам вакцин от коронавируса за рубеж. Об этом заявил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Он принимал участие в политических консультациях в МИД Греции.

Грушко спросили, не обсуждалась ли в ходе консультаций возможность поставки российских вакцин в Грецию. "Я надеюсь, что ситуация будет меняться, даже вне зависимости от политических представлений и предпочтений. Просто жизнь будет заставлять двигаться в сторону более открытых схем сотрудничества. Мы не обсуждали [в МИД Греции] конкретно возможные поставки. Я еще раз сегодня подчеркнул, что Россия готова к деполитизированному сотрудничеству со всеми, и мы это уже продемонстрировали в контактах со многими странами", - сказал замминистра.

"И мы исходим из того, что те решения, которые будут приниматься в ЕС и которые позволили бы обеспечить деполитизированное взаимодействие в интересах людей, - речь идет о сертификации наших вакцин соответствующими евросоюзовскими инстанциями, что будет занят деполитизированный подход, если европейская бюрократия реально озаботится о благе человека", - подчеркнул дипломат.

Международное сотрудничество

Он отметил, что "все страшилки, которые на Западе так старательно выписывались относительно неэффективности и опасности" российских вакцин, просто начинают разрушаться под напором реальности. "Идет массовая вакцинация в России, - продолжил Грушко. - Другие уже слои населения, другого возраста начинают вакцинироваться, и никаких таких последствий, которые требовали бы бить в колокола, никто не наблюдает. И рано или поздно все-таки эта реальность должна определять и действия политических лидеров, тем более что мы объективно видим, во многих странах существуют реальные потребности и дистрибьюции, и с тем, что не все поставщики готовы исполнить свои обязательства. Наоборот, некоторые страны заказали количества, которые не соответствуют реальным потребностям, а решения всех этих проблем мы видим только на пути широкого международного сотрудничества, чтобы возникающие эти лакуны заполнять совместными усилиями, не допускать того, чтобы какие-то страны отдельные по политическим причинам были исключены из этого процесса".

Замминистра указал, что пандемия, к сожалению, не знает границ, они существуют между странами и народами. "Но для коронавируса границ не закроешь, поэтому если мы хотим быть эффективными, то здесь изолироваться в рамках страны, как ни закрывай, все равно не удастся, - сказал Грушко. - Поэтому нужны серьезные международные усилия, и, кстати, Россия с самого начала продемонстрировала готовность реально протягивать свою руку, мне по долгу службы пришлось заниматься организацией вместе с военными и нашими медиками экстренной помощи итальянцам".

Грушко напомнил о том, как западные СМИ освещали помощь, которую оказывала Россия за рубежом. "Вы помните, какие спекуляции приходилось читать в западных средствах массовой информации относительно оказанной этой помощи, просто диву давались, что можно придумать, какие конспирологические теории можно было придумать", - отметил он, подчеркнув, что речь шла о "естественном, дружественном шаге", который вытекал из самого дружеского характера отношений с Италией. По мнению замминистра, Запад должен извлечь урок из этой печальной истории, ее медийного освещения и "смотреть на реальные потребности не через прицел каких-то политических предпочтений".