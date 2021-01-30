МИД РФ: Москва предложила Лондону инвентаризацию договорно-правовой базы после Brexit

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. РФ предложила Великобритании провести инвентаризацию договорно-правовой базы после Brexit с учетом изменившегося статуса этой страны, это объективная потребность для дальнейшего развития отношений. Об этом сообщил в пятницу вечером заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.

По его словам, необходима проработка изменений во взаимодействии с Великобританией в связи с выходом страны из ЕС. "Это объективная потребность, потому что многие аспекты наших отношений с Великобританией регулировались соглашениями, которые мы заключили с Евросоюзом. Мы уже довели до сведения британцев, это было уже давно, что чем раньше мы приступим к инвентаризации нашей договорно-правовой базы с учетом нового статуса Великобритании, как не государства - члена ЕС, тем будет лучше", - сказал Грушко.

"Мы такую инвентаризацию у себя провели внутреннюю, в принципе никакой революции не надо, то есть наши отношения с Великобританией не обнулятся, сразу продолжится торгово-экономическое и финансовое взаимодействие, но тем не менее мы исходим из того, что Великобритания должна быть заинтересована в том, чтобы не было вот этих серых зон, - продолжил замминистра. - Поэтому, как только оттуда поступит сигнал к практической работе, я думаю, что мы будем готовы. Думаю, что с учетом тех вызовов, которые стоят перед Лондоном в контексте оформления статуса Великобритании в постбрекзитный период, там российское направление может быть не самым главным. Надо урегулировать отношения с Европой, во-первых, до конца довести эту историю с США, видимо, с Китаем и т. д., но тем не менее эта вещь, скорее всего, меньше всего зависит от политической конъюнктуры, она просто неизбежна. Потому что межгосударственные отношения не могут развиваться в вакууме, и так или иначе они будут требовать правового оформления".

На вопрос, много ли времени на это может понадобиться, Грушко ответил: "Я не думаю, что это будет большая проблема. Еще раз скажу, что мы к такой работе готовы".