Путин назначил Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус". Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания 30 января.

Столяров с 2019 года является генеральным директором Фонда "Инновационный научно-технологический Центр "Сириус" (ИНТЦ). Окончил Высшую школу экономики по специальностям "Финансы и фондовые рынки", "Банковское дело и финансы", а также Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности "Банковское дело и финансы". Столяров с апреля 2002 года работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы (Москомспорт), в 2006-2008 годах был и. о. заместителя председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов. В 2008-2011 годах - заместитель председателя Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, затем до назначения в фонд ИНТЦ работал заместителем префекта Северного административного округа города Москвы.

Имеет награды и благодарности, включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Владеет английским и испанским языками.