Путин и Алиев приветствовали начало работы российско-турецкого центра мониторинга в Агдаме

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана, Владимир Путин и Ильхам Алиев, в ходе состоявшегося телефонного разговора приветствовали начало работы открывшегося на территории Азербайджана российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, выразив надежду, что его работа будет способствовать стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта открылся в субботу вблизи населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана. Меморандум о его создании был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Личный состав совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента. Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.