Москалькова предостерегла от участия в несогласованной акции 31 января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает не участвовать в несогласованной акции 31 января.

"Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности, - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба в субботу. - Свобода слова и право на публичные акции могут быть реализованы только в порядке, предусмотренном законом".

"Каждый, если он действительно гражданин и желает блага себе, близким, стране и обществу, понимает: не бывает прав без обязанностей. Сегодня наша обязанность - своими действиями способствовать, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась", - добавила Москалькова.

Также омбудсмен обратилась к органам власти и правоохранителям с просьбой уберечь от провокаций несовершеннолетних и действовать в рамках закона. "Я обращаюсь также к органам власти, в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января. Прошу сотрудников полиции и Росгвардии не применять насильственные методы и спецсредства в противоречие закону", - сказала омбудсмен.

В соцсетях сторонники условно осужденного Алексея Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января. Полиция Москвы предостерегает от участия в несанкционированной акции. В ГУ МВД по Москве отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расценены как угроза общественному порядку и немедленно пресечены. Эпидемическая ситуация в Москве в последние недели улучшается, однако в столице по-прежнему остаются в силе некоторые меры, введенные для противодействия распространению коронавируса. В частности, по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий.