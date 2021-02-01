Медведев назвал годы президентства Трампа периодом разочарования

"Период работы предыдущей администрации [президента США] - это период разочарования", - подчеркнул зампред Совбеза РФ в интервью российским СМИ. "Поскольку сам президент Соединенных Штатов, бывший уже, Дональд Трамп, действительно был такой дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось", - пояснил он.

Одним из факторов, который привел к этому, Медведев назвал категорическое неприятие Трампа частью американского истеблишмента, которая к тому же "ставила палки в колеса" президенту США в те годы. "Правда, это делали не только демократы, это делали и республиканцы", - заметил он. "Его желание, и тот саммит [Трампа и президента РФ Владимира Путина], который прошел в 2018 году, в том числе по инициативе американцев, ни к каким результатам не привели, - добавил Медведев. - Наверное, он [Трамп] этих результатов хотел".

"Его все время упрекали в том, что он пляшет под дудку русских, что он чуть ли не является нашим агентом, - напомнил зампред Совбеза РФ. - Естественно, загнали его в такой угол, из которого ему было очень трудно выбираться. Поэтому все это обернулось продолжением, таким непрекращающимся потоком дополнительных санкций".

Медведев заметил, что Трамп говорил о желании "поладить с русскими" и одновременно объявлял себя "самым жестким президентом по отношению к России". "Этот баланс привел к тому, что никакого движения, по сути, не было, были сплошные санкции", - констатировал он.