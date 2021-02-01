Медведев считает, что Байден пока не настроен на нормализацию отношений с Россией

"Наши партнеры по переговорам - и новая администрация [президента США], и президент Байден - судя по всему, пока не считают целесообразным, скажем так аккуратно, нормализовывать отношения с Российской Федерацией, что, на наш взгляд, неправильно", - подчеркнул Медведев в интервью российским СМИ.

При этом он не стал давать прогноз, как будут строиться отношения с США при Байдене, однако поделился ощущениями, что на этом направлении "вряд ли будут какие-то существенные изменения". Медведев заметил, что возможные контакты с американцами по линии Совбеза будут зависеть в том числе от того, сочтет ли это нужным президент США. "Если такого рода установки [подчиненным Байдена] будут даны, контакты будут, - сказал он. - Если не будут даны, значит, их не будет. Это от них зависит".

"Мы никогда никуда не прятались. Позиция России в этом смысле вполне открытая всегда была, - напомнил Медведев. - Даже если у нас просто диаметрально противоположные позиции, мы кардинально в чем-то расходимся, мы готовы общаться, мы готовы сидеть за одним столом, что-то обсуждать. Не надо нам ничего навязывать, но обсуждать мы это будем".

Медведев рассказал, что, будучи президентом России, лично встречался с Байденом на обеде, который давал Сильвио Берлускони [бывший премьер-министр Италии]. "Мы как-то посидели, пообщались, поговорили, - вспомнил он. - Он [Байден] производит впечатление вежливого, нормального человека". "Но человеческое измерение и политическая позиция - это разные вещи", - заметил Медведев. Он добавил, что не знает других членов новой администрации в Вашингтоне, но в целом они России хорошо знакомы, потому что в значительной степени перешли из команды бывшего президента США Барака Обамы. "И эти люди тоже, скажем по-честному, не отличаются дружелюбием по отношению к России, совсем не отличаются, - отметил зампред Совбеза РФ. - Не знаю, как они сейчас себя будут вести, но во всяком случае можно предполагать, что их установки остались прежними".