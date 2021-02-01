Медведев считает, что у G8 нет перспектив

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит перспектив у формата "Большой восьмерки", так как дискуссии в ней "слабо легитимны".

"Никакого особого желания туда [в этот формат] возвращаться сейчас не существует, - заявил он в интервью российским СМИ. - Даже не в силу того, что мы обиделись, надулись и считаем, что все это не нужно, а просто в силу слабой легитимности такого рода обсуждений".

"Я, откровенно говоря, никаких перспектив у "восьмерки" в том виде, в котором она существовала, не вижу уже", - добавил зампред Совбеза РФ.

По его словам, нынешняя G7 "точно сейчас не является представительной историей".

Медведев напомнил, что Россия никогда не участвовала в обсуждении сугубо экономических тем в "восьмерке". "Наши коллеги считали, что мы еще в ясельном возрасте, вот они у себя на "семерочке" это пообсуждают, а "восьмерка" - для обсуждения политических проблем, - пояснил он. - Именно в таком плане нас туда пригласили".

Зампред СБ России уверен, что формат G20 куда более эффективен. "Когда разразился кризис 2008 года, была создана "двадцатка", и объективно тогда "двадцатка" помогла преодолеть кризис", - напомнил он, заметив при этом, что даже G20 сейчас не может отобразить всю палитру интересов стран. "Есть другие форматы - есть БРИКС, есть ШОС, есть наши интеграционные объединения типа ЕврАзЭС [предшествовал ЕАЭС]", - отметил он.

"Поэтому на самом деле самой лучшей площадкой, объективно, для обсуждения вопросов, хотя это трудная площадка, является Организация Объединенных Наций, потому что там все, - резюмировал зампред СБ РФ. - И ее нужно хранить как зеницу ока, а не пытаться подменить всякого рода суррогатами типа сообщества демократических стран".