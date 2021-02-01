Медведев признался, что был почти уверен в безуспешности попыток сохранить ДСНВ

ГОРКИ, 1 февраля /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на определенном этапе был практически уверен, что Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сохранить не удастся.

"Времени [для продления договора оставалось] все меньше и меньше, и в какой-то момент я практически был уверен, что все это уже пойдет под откос и этому договору конец", - заявил он в интервью российским СМИ, говоря о недавнем прошлом.

Медведев напомнил о том, какие дискуссии велись с США по поводу этого документа и как у Вашингтона не получилось "втянуть" в них Пекин. Однако результат в виде консенсуса о продлении договора он назвал первым шагом в решении проблем стратегической стабильности, который обнадеживает. "Понятно, что эта администрация в том числе отчасти чувствует себя наследницей администрации Барака Обамы и в этом смысле не хочет менять знамена, - заметил замглавы СБ России. - Но мне кажется, от этого выиграли все".

"Прежде всего выиграл диалог по стратегической стабильности и выиграли все страны, которые, затаив дыхание, смотрели на Россию и Америку, смогут ли они договориться по этому поводу, - добавил он. - Если бы договора не было (мы понимаем, мы все взрослые люди - это не означает, что завтра война начнется), очень важное звено, на котором держится фундамент обеспечения международной безопасности и так называемого стратегического паритета, стратегической стабильности, было бы изъято. А когда изымается звено, всякое может быть".

Отвечая на вопрос о том, удастся ли наладить диалог с США по всем вопросам стратегической стабильности, Медведев заявил, что не хотел бы забегать вперед с такими прогнозами. "Может, случится какое-то чудо, и наши партнеры за океаном осознают важность стратегического диалога", - сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что отношение к России в американском сенате вряд ли изменилось за последние годы. "Недаром оттуда постоянно идут всякие идиотские инициативы запретительные, законы всякие создаются, страшилки разные вывешиваются", - пояснил он. Медведев рассказал, как во время одного из визитов в США и беседы с их лидером Бараком Обамой тот отказался поехать вместе с ним в Сенат, объяснив это нелюбовью сенаторов и к русским, и к самому Обаме. По словам замглавы СБ РФ, тогда он сам встретился с американскими политиками и они "спокойно поговорили в течение часа".