Подгруппы по вопросам транспортного сообщения в Карабахе сформируют до 2 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участники трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания группы.

"Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина РФ.

Завершить формирование подгрупп планируется до 2 февраля.