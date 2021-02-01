Медведев заявил, что протестная активность его не беспокоит, когда она в рамках закона

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане имеют право быть недовольными властью и выражать свою позицию на выборах, но протестная активность должна оставаться в рамках закона. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Она [протестная активность] меня нисколько не беспокоит, если эта протестная активность осуществляется в установленных законом рамках", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он назвал совершенно нормальным, когда люди выражают свою гражданскую позицию. "Люди имеют право высказать власти все, что они думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти. Они могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию", - отметил Медведев, констатировав, что "это нормальный, легальный способ проявления своей гражданской позиции".