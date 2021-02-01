Медведев назвал неприемлемым сейчас "вытаскивать" народ на улицу в политических целях

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Любые скопления большого числа людей в период пандемии опасны, поэтому сейчас нельзя "вытаскивать" народ на улицы в политических целях. Такое мнение высказал в интервью российским СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей", - сказал он, комментируя несанкционированные акции протеста.

"Это, на мой взгляд, неприемлемо", - подчеркнул Медведев, добавив, что "правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы".

Еще более опасными Медведев назвал попытки вовлечения несовершеннолетних в эти протесты. "Вот они говорят, что "мы никого не вовлекаем", но "лечить-то" никого не надо. Я же вижу тоже по социальным сетям", - заметил зампред Совбеза, отметив, что там "огромное количество молодых людей, не достигших возраста совершеннолетия, хочет в этом смысле себя проявить".

Медведев отметил, что с точки зрения возраста это "вполне понятно", так как "все являются радикалами во взглядах" и "оно само по себе-то и ничего". "Пожалуйста: если ты говоришь об активности в социальных сетях, вопросов нет, можешь высказать любую позицию вот таким образом. А если речь идет о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо", - заключил замглавы СБ РФ.