Медведев заявил, что Навальный авантюрными способами пытается "залезть во власть"

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный является "политическим проходимцем", стремящимся добиться власти с помощью все более циничной и разнузданной деятельности. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - сказал Медведев.

Он добавил, что сейчас деятельность Навального "в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад".

Комментируя претензии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к Навальному, Медведев подчеркнул, что эти вопросы "должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, то есть в суде". "И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации. Поэтому надо в этом смысле дождаться решения суда", - считает зампред Совбеза.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля, Мособлсуд признал это решение законным. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное.

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц вплоть до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в том числе еще до своей госпитализации. В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. ФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite, однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23 сентября Навальный был выписан.