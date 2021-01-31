В РФ надеются, что визит делегации Южного переходного совета Йемена в Москву будет полезен

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что визит председателя Южного переходного совета Йемена (ЮПС) Айдаруса аз-Зубейди в Москву 1 февраля будет результативным. Об этом в воскресенье заявил ТАСС посол России в Йемене Владимир Дедушкин.

"Ожидаются встречи в МИД и Федеральном собрании. Планируется обсудить йеменскую проблематику с упором на реализацию Эр-Риядского соглашения, - сказал он. - Исходим из того, что визит внесет вклад в усилия России по налаживанию политпроцесса и возобновлению межйеменских переговоров под эгидой ООН, в которых в составе делегации нового коалиционного правительства впервые должны принять участие представители ЮПС".

Посол добавил, что Россия заинтересована также в полной реализации Эр-Риядского соглашения, на основе которого в Адене начало работать новое коалиционное правительство с участием шести министров от ЮПС.

О соглашении

Согласно подписанному в ноябре 2019 года в Эр-Рияде соглашению, правительство в Йемене формируется из 24 министров, которые в равной степени представляют юг и север страны. Стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Минобороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостояния хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Тогда эта инициированная саудовцами сделка на время успокоила ситуацию на юге страны, после того как в августе того же года южане захватили Аден и ряд регионов в соседних провинциях.

Однако позднее стороны вновь погрязли в распрях, которые спровоцировали новый виток насилия и привели к тому, что в 2020 году ЮПС объявил о самоуправлении в контролируемых им районах, в том числе в Адене, введя на этих территориях режим чрезвычайного положения. Успокоить ситуацию и вернуть ЮПС к переговорам с правительством саудовцам удалось только к концу июня. В то же время формирования сторон неоднократно вступали в вооруженные столкновения, в которых были погибшие и раненые.

В декабре 2020 года коалиция под командованием Саудовской Аравии объявила, что военная составляющая соглашения между ЮПС и признанным международным сообществом правительством Йемена практически полностью реализована. Тогда же было объявлено, что ЮПС и поддерживающий президента Абд Раббо Мансура Хади кабмин окончательно согласовали вопросы создания нового единого правительства.