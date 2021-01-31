МИД РФ: необходимы конкретные действия по регулированию работы крупных интернет-компаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо предпринять конкретные практические действия по регулированию деятельности глобальных интернет-компаний.

Она напомнила, что посольство США в Москве размещало в социальных сетях сообщения в поддержку незаконных акций в ряде российских городов 23 января. Российская сторона расценивает данные действия как грубое вмешательство во внутренние дела РФ, подчеркнула Захарова.

"Но это не все. Масштабную работу вели так называемые интернет-гиганты, компании, которые обеспечивают платформы для социальных сетей, непосредственно социальные сети, которые принадлежат американской стороне. То, что было сделано американскими интернет-площадками, изучается на предмет возможной реакции, которая будет выглядеть не только в виде заявления. Здесь должны приниматься конкретные практические действия", - сказала дипломат в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

Ранее Захарова заявила, что Россия донесет до законодателей всех стран и распространит в ООН заявление о необходимости выработки правил по регулированию работы глобальных интернет-компаний.