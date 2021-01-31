В Кремле сожалеют, что Европа "выбрасывает в помойку" потенциал развития отношений с РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кремль сожалеет о том, что Европа необдуманно и необоснованно "выбрасывает в помойку" потенциал отношений с Россией. Стоящие сейчас вызовы диктуют необходимость развития диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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По мнению представителя Кремля, страны Евросоюза "совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку" потенциал отношений с Россией.

Как считает Песков, огромное количество вызовов, стоящих сейчас перед государствами, "диктует необходимость развития этого диалога". "Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении на "давосской неделе" заявил о том, что Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое взаимодействие. По оценке российского лидера, "сегодняшняя ситуация является явно не нормальной". Глава российского государства также отмечал, что диалог России и Европы требует честности, избавления от фобий и проблем прошлого для достижения позитивного этапа отношений.