Песков назвал договоренность РФ и США по ДСНВ "успехом всего думающего человечества"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Договоренность Москвы и Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) можно считать успехом всего думающего человечества и успехом российской дипломатии, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (договоренность по ДСНВ) нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех", - заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"И, конечно (договоренность по ДСНВ), является успехом нашей дипломатии, лично президента [РФ Владимира Путина], который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран", - констатировал Песков.

При этом он отметил политическую волю новой администрации США, благодаря которой Москве и Вашингтону удалось договориться о продлении ДСНВ. На вопрос, как удалось настолько стремительно согласовать вопрос о СНВ-3, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в первую очередь назвал "наличие политической воли" американской стороны. "Мы видим, что новая администрация президента [США Джо] Байдена продемонстрировала эту политическую волю. Более того, они даже сформулировали предложение в пять лет", - подчеркнул представитель Кремля.

По его оценке, "это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны".

Однако, на взгляд Пескова, договоренность по ДСНВ не обязательно станет сигналом того, что в отношениях двух стран будет и дальше преобладать рациональный подход. По его мнению, на рациональный подход новой американской администрации по чувствительным вопросам, касающимся РФ и США, можно надеяться. "Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее", - отметил представитель Кремля.

"Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам", - подчеркнул Песков.

Продление ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Срок действия ДСНВ истекал в начале февраля.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Но администрация предыдущего президента США Дональда Трампа заявляла, что не намерена продлевать договор в его нынешнем виде, называя его "плохой сделкой". В Белом доме также предлагали расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею.

Администрация президента Джо Байдена заняла противоположную позицию по данному вопросу. 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США выступают за продление договора на пять лет. По ее словам, документ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре во вторник выразили удовлетворение этим фактом. В этот же вечер президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года, в пятницу вечером российский лидер подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление договора отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.