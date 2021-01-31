В МИД РФ назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия США являются вмешательством и частью стратегии сдерживания России. Об этом говорится в сообщении на странице МИД РФ в Facebook.

"Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение "программу", предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния"). Печально, что упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" реализации данной доктрины", - отметили в дипведомстве.

МИД РФ напомнил западным интернет-платформам об ответственности за распространение фейков о несогласованных акциях.