В России пройдут мероприятия памяти Бориса Ельцина

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Первому президенту России Борису Ельцину (1931 - 2007 гг.) в понедельник исполнилось бы 90 лет. Нынешний глава государства и его преемник Владимир Путин, как ожидается, примет участие в памятных мероприятиях, которые пройдут, в том числе, на Новодевичьем кладбище, где похоронен Ельцин.

Берегите Россию!

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Начинал работать мастером треста "Уралтяжтрубстрой", дослужившись до поста первого секретаря Свердловского обкома КПСС и затем первого секретаря Московского горкома партии. В 1987 году Ельцин был смещен со своего поста и вернулся в большую политику только в марте 1989 года, став народным депутатом СССР. В 1990 году был избран на альтернативной основе председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцин был избран первым президентом РФ, а 3 июля 1996 года он был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Ельцин досрочно и добровольно покинул Кремль, что не имеет примеров в российской истории. "Я ухожу. Я сделал все, что мог... Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши мечты не сбылись", - попрощался тогда Борис Ельцин с россиянами. А преемника, которого поддержал лично, напутствовал: "Берегите Россию!"

Политический ориентир

Путин неоднократно рассказывал, что далеко не сразу согласился на предложение Ельцина возглавить правительство, а потом баллотироваться на главный государственный пост. Потом он признавался, что пожелание предшественника беречь Россию остается для него главным политическим и нравственным ориентиром. Путин заезжал к Ельцину поздравить с днем рождения, поддерживает контакт и с его вдовой Наиной Иосифовной.

Еще при жизни первого президента РФ Путин говорил о том, в какие трудные времена Ельцину довелось возглавлять страну. Он подчеркивал, что огромная заслуга Ельцина состоит в том, что при нем Россия обрела свободу. По мнению главы государства, благодаря Ельцину "началась целая эпоха, родилась новая, демократическая Россия - свободное, открытое миру государство, в котором власть действительно принадлежит народу". На взгляд Путина, "сила первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны". "Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью", - говорил президент об основном законе страны, принятом в 1993 году.

Путин говорил, что знал Ельцина "как мужественного и при этом сердечного, душевного человека". "Это был прямой и смелый национальный лидер. И при отстаивании своих позиций всегда был предельно откровенен и честен", - отмечал глава государства. Он подчеркивал, что "Ельцин брал на себя полную ответственность за все, к чему призывал, к чему стремился, за то, что пытался сделать и делал - ради страны, ради миллионов россиян, и все беды и невзгоды России, трудности и проблемы людей он неизменно пропускал через себя".

Еще Путин вспоминает жизнелюбие и открытость Ельцина. "И не случайно, что его удивительная способность выстраивать искренние дружественные отношения стала реальным внешнеполитическим ресурсом России", - полагает российский лидер.

В день прощания с Ельциным 25 апреля 2007 года Путин обещал, что Россия пройдет путь к целям, которые поставил ее первый президент. "Борис Николаевич уважал силу и талант российского народа и искренне пытался сделать все, чтобы жизнь миллионов россиян (а он говорил это слово с особой неповторимой ельцинской интонацией) была достойна столь гордого звания. Это была его мечта. Борис Николаевич не только останется в нашей памяти, мы будем идти к этой цели", - заверил президент.

О Ельцине "в галстуке и без"

В юбилей со дня рождения Ельцина в ряде крупнейших российских музеев и библиотек подготовили специальные выставки, позволяющие с разных сторон взглянуть на жизнь первого президента России. Так, в Санкт-Петербурге в главном здании Российской национальной библиотеки откроется выставка о важнейших событиях в жизни города, связанных с именем Ельцина: посетители смогут увидеть документы и издания с 1987 по 2017 год из фондов библиотеки, в том числе фотографии, книги и статьи. Один из разделов выставки при этом посвящен культурной жизни города - "впервые "культурной столицей" Петербург назвал именно Борис Ельцин в 1997 году", напомнили в библиотеке. Кроме того, в экспозиции будут представлены мемуары как самого Ельцина, так и его современников.

В Екатеринбурге, в родном для Бориса Ельцина регионе, посетителей Президентского центра его имени познакомят 1 февраля с фотографиями из жизни первого президента, рассказывающими о нем не только как о политике, но и как о человеке, о его частной жизни. Как сообщила ТАСС куратор выставки "Борис Ельцин. В галстуке и без" Марина Соколовская, многие кадры будут представлены широкой общественности впервые, а один из выставляемых снимков был сделан Ельциным собственноручно, на свой фотоаппарат.

"Мы узнаем о его увлечениях: некоторые из них широко известны, [как] увлечение теннисом <…>, а другие - менее известны, он увлекался рыбалкой и фотографией, например. <…> Было интересно показать, с одной стороны, немного неожиданного Ельцина - как он поет с друзьями песни, как он собирает грибы, а с другой стороны - обратить внимание, что даже протокольная съемка - когда он был председателем Верховного Совета РСФСР или президентом России - может быть выразительна", - поделилась она.

Всего гостям представят более двух десятков фотографий из архивов семьи и Президентского центра Бориса Ельцина, в том числе сделанные в отпуске и в кругу друзей, в деревне Бутке, где он родился. Все снимки снабжены историями, часть из которых члены семьи Ельцина рассказали специально для выставки. В частности, посетители увидят комментарии дочери первого президента России Татьяны Юмашевой, жены Наины Ельциной и внука Бориса Ельцина. "Любопытно, что выставка открывается с семейной фотографии, которую Ельцин сделал сам, - то, что мы сегодня назвали бы селфи, но сделанное не на цифровой фотоаппарат, а на старый пленочный", - отметила Соколовская.

А вот в Уральском федеральном университете (УрФУ), также носящем имя первого президента, к юбилею со дня рождения знаменитого выпускника откроют выставку, на которой посетители получат возможность познакомиться с его студенческими годами, зачетной книжкой, а также со знаковыми фотографиями студенческих времен, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Вспоминая 90-е

Утром 1 февраля представители правительства Свердловской области и екатеринбургской администрации возложат цветы в память о Борисе Ельцине к его памятнику в Екатеринбурге. В этот же день возложение цветов запланировано на могиле первого президента России на Новодевичьем кладбище в Москве, в котором примет участие Наина Ельцина, сообщил журналистам директор Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге Олег Лутохин.

Кроме того, 1 февраля гостям и жителям Екатеринбурга представится возможность погрузиться в воспоминания о 1990-х годах, порассуждать о том периоде жизни россиян. Вечером в "Ельцин Центре" представят интерактивный мультимедийный спектакль режиссера Дмитрия Зимина "Зачем я это помню?": современные авторы отвечают на этот вопрос через выбор сюжета в одном из залов музея - телевидение эпохи девяностых, сложный период чеченской кампании и другое. "Это экспериментальная постановка, там не будет артистов, как мы привыкли видеть в театре. <…> Для того, чтобы принять участие <…>, нужно скачать программу "Телеграм" для того, чтобы получать руководства - что смотреть и куда двигаться по экспозиции", - рассказала о проекте руководитель пресс-службы "Ельцин Центра" Евгения Капитонихина.

В центре также пройдут различные тематические квесты: об истории прав и свобод человека и гражданина в XX веке, о женских судьбах в истории, об экономических свободах в России и другие.

"1 февраля, друзья, мы сделали такой подарок нашей аудитории: <…> в понедельник посетить музей и галерею можно будет бесплатно", - добавил Лутохин.