Посольство РФ в Мьянме работает в штатном режиме

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Обстановка в Мьянме, где ранее было введено чрезвычайное положение, остается спокойной, посольство РФ работает в штатном режиме и рекомендует российским гражданам, находящимся в стране, проявлять бдительность.

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"В настоящее время обстановка в стране остается в целом спокойной, работают все магазины", - заявил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ Антон Анисимов, добавив, что диппредставительство "работает в штатном режиме".

Вместе с тем дипломаты рекомендовали "российским гражданам, находящимся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания".

Анисимов отметил, что в настоящее время власть в стране перешла к главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлаину. "Временным президентом Мьянмы стал первый вице-президент Мьин Све", - добавил дипломат, указав, что, по словам военных, "передача власти осуществлена в соответствии с конституцией 2008 года".

"Посольством предпринимаются усилия по получению дополнительной информации", - сказал Анисимов.